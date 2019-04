Zweite Bilanz einer Trennung: Rapid sammelt weiter Pluspunkte

- Spielniveau in der Südstadt: Was Admira und Altach am Samstag den 1.850 Zuschauern in der Qualifikationsrunde boten, hatte wenig mit Fußball zu tun. Dass es ein Unentschieden und keinen Sieger in diesem Spiel gegeben hat, war durchaus gerecht. Vieles blieb ein Rätsel, besonders die Ausrichtung der Südstädter, die nach der glücklichen 1:0-Führung durch ein Eigentor von Zech in der Startphase das knappe Ergebnis nur über die Zeit bringen wollten, aber trotzdem bei Altacher Standards schlafmützig agierten.

- Hartberger Rückfall: Der Aufsteiger kommt im Frühjahr einfach nicht auf Touren. Nach dem 0:3 in Mattersbur sind die Oststeirer nun schon zehn Spiele ohne Sieg. Das Tabellenende und damit der Abstiegsplatz rückt immer näher. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Admira nur mehr zwei Punkte. Dazu haben die Hartberger den Nachteil bei Punktegleichheit hinter die Südstädter, aber auch hinter Wacker Innsbruck gereiht zu werden, weil sie im Gegensatz zu den Gegnern im Abstiegskampf den Grunddurchgang mit einer geraden Punkteanzahl beendet hatten.

- LASK-Effizienz: Es war schon beeindruckend, wie die Linzer im Schlager am Sonntag Salzburg in der ersten Hälfte unter Druck gesetzt haben. Doch gleichzeitig wurde aufgezeigt, was noch zum ganz großen Wurf fehlt: Zu viele Chancen blieben ungenützt. Und ohne Tore kann man im Fußball bekanntermaßen nicht gewinnen.