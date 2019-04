2:0 beim LASK: Salzburg wackelte, fiel aber nicht

Erste Pleite nach sechs Siegen

Salzburg war dem 2:0 näher als der LASK dem Ausgleich. Der eingewechselte Szoboszlai, dessen Heber Frieser noch klären konnte, und Dabbur ließen in der Schlussphase Großchancen aus. Der ebenfalls eingewechselte Daka machte es besser und traf in der Nachspielzeit noch zum 2:0 (91.).

Für den LASK war es die erste Niederlage in der Liga nach sechs Siegen in Folge. Am 12. Mai kommt es in Salzburg noch zu einem direkten Duell der beiden Topteams. Die drei bisherigen Vergleiche mit den Linzern konnte Salzburg ungeschlagen überstehen.