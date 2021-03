Zwei aus vier: Wer im Punkte-Kampf um die Top 6 im Vorteil ist

Es kündigt sich ein Fotofinish an: Drei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs kämpfen vier Vereine um die letzten beiden der begehrten Tickets für die Meistergruppe. Zwei dieser vier Klubs müssen sich ab April dem Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe stellen.

Peter Stöger stellt nach dem richtungsweisenden 2:0 seiner Austrianer in St. Pölten eine erste Hochrechnung an: „Ich glaube, dass 30 Punkte für die Top 6 nötig sein werden.“ Bei der Premiere des Formats 2019 war es so: WAC, Austria und SKN rutschten mit exakt 30 Zählern in die Meistergruppe. Sturm (vor dem großen Finale noch Wackelkandidat) kam mit einem 1:0 gegen die Violetten auf 31 Punkte und Rang drei. Mattersburg (29) und Rapid (27) scheiterten.

Vor einem Jahr gelang Hartberg mit 29 Zählern die Sensation, die Austria (25) hatte aber schon vor der letzten Runde zu viel Rückstand.