Austria gewinnt beim SKN und macht das Rennen um Top 6 spannend

Die Austria hatte weiterhin alles unter Kontrolle, weil in den vielen Mann-gegen-Mann-Situationen oftmals eine technische Überlegenheit ausgespielt werden konnte. Bitter: Pichler vergab das 0:3 und verletzte sich beim Schuss auch noch (79.).

Als auch SKN-Joker Davies seinen Meister in Pentz fand, war klar, dass die Gäste die so wichtigen drei Punkte mitnehmen werden (85.).

Am Sonntag im Derby setzt die Austria zum Sprung in die Top-6 an. Zuletzt waren die Violetten im November auf Kurs Meistergruppe.