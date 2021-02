Ohne Kapitän ging der LASK daheim unter

Nach zuletzt drei Bundesliga-Siegen in Folge musste sich ein stark ersatzgeschwächter LASK am Samstag gegen Hartberg mit 1:2 geschlagen geben.

Kapitän Trauner fehlte ebenso gesperrt wie Peter Michorl. Den Abwehrchef vertrat Mittelfeldspieler James Holland als letzter Mann. Und dennoch dominierten die Linzer zunächst die Partie, gingen nach vier Minuten durch Eggestein in Führung und ließen den Hartbergern in Folge kaum Zeit zum Durchatmen. Wie aus heiterem Himmel kam es nach einem Ballverlust und schnellen Pass in die Tiefe zum Ausgleich. Beim Stanglpass von Flecker stimmte im Zentrum die Zuteilung nicht, Chabbi stand völlig frei und staubte sehenswert per Ferse ab (23.).