Rapid-Legende Zlatko Kranjčar im 65. Lebensjahr gestorben

Kranjčar lebte lange in Wien, seine Frau Elvira betrieb in der Innenstadt eine Modeboutique für Kinder. Sohn Niko lernte in Hütteldorf das Fußballspielen und kündigte an, bei Rapid seine Karriere beenden zu wollen - dazu kam es aber nicht.

Allseits beliebt

Kranjčar war nicht nur bei seinen Mitspielern beliebt. Austria-Legende Herbert Prohaska hat erzählt: "Im Derby haben wir uns nur geschimpft. Wenn wir uns danach wieder getroffen haben, mussten wir darüber lachen, was wir uns alles geheißen haben. Wir sind bei seiner Frau für unsere Kinder einkaufen gegangen."