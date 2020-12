"Diktiere ich, Sie schreiben": Persönliche Erinnerung an Otto Baric

Schauen Sie...“, verschleudert Otto Baric eine große Dosis seines ohnehin reichlich vorhandenen Selbstbewusstseins und sagt, was zu befürchten war: „... diktiere ich, Sie schreiben.“

Es beginnt die WM in Frankreich 1998. Der KURIER hat den erfolgreichsten österreichischen Fußball-Trainer, den siebenfachen Meistermacher, zweifachen Europacup-Finalisten als Kolumnisten gewonnen und seine von Euphorie, Direktheit und Erfindungsreichtum geprägte Wort- und Satzakrobatik in Kauf genommen.

Er ist eine herausragende Figur in der Sporthistorie, der in Österreich geborene Kroate. 1932 oder ’33? Darüber scheiden sich noch immer manche Geister. Stets polarisierend, impulsiv auf Nerven trampelnd, meist ehrfürchtiges Staunen erzeugend im damaligen Fußball-Getriebe, einer mit viel Know-how und vielleicht noch mehr Bauchgefühl, welches auch vor verbalen Fehltritten nicht schützt. Die Baric-Show – unerreicht sollte sie bleiben auf und abseits von heimischen Trainerbänken.

„Also, Geschichte geht so ...“, will Baric „maximal“ zeitsparend beginnen. Um irgendwann einmal draufzukommen, dass es so doch nicht geht.