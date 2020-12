Trainer-Legende Otto Baric am Coronavirus verstorben

"Maximal" war fast alles in seinem Fußball-Leben. Otto Baric stand für Leidenschaft und Erfolg. Sowohl mit Rapid als auch Salzburg schaffte es der Kroate in ein Europacupfinale. Für den ÖFB war er als Teamchef tätig.

Im Alter von 87 Jahren ist Otto Baric am Coronavirus verstorben - das hat die kroatische Tageszeitung Vecernji List berichtet und wurde mittlerweile bestätigt.

Sieben Mal Meister

Baric war in Österreich Trainer von Innsbruck, LASK, Rapid, Sturm, Austria Salzburg und Teamchef des Nationalteams. Die größten Erfolge feierte er mit Rapid und Salzburg. Rapid führte er 1985 ins Finale des Europacups der Cupsieger, Austria Salzburg 1994 ins Finale des UEFA-Cups.

Nach seiner Erkrankung wurde Baric, der in Eisenkappel geboren worden war, ins Krankenhaus Dubrava eingeliefert. Dort ist "Otto Maximale" verstorben.

"Mir rennt die Ganslhaut auf", sagte der unter Baric als Routinier erfolgreiche Hans Krankl in einer ersten Reaktion auf Sky.

Lange Karriere

Erst vor 13 Jahren, nach einem Engagement als Teamchef von Albanien, beendete Baric seine lange Karriere. So erfolgreich in Österreich, so unglücklich verlief es in Deutschland, wie in Wiesbaden oder Suttgart.

In seiner kroatischen Heimat war Otto Baric als Teamchef von 2002 bis 2004 tätig und bei der EM 2004 auf der Bank.