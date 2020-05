Vor 35 Jahren: Das bittere Ende des Höhenflugs von Rapid

Und wären die englischen Klubs nicht wegen der Ausschreitungen der Liverpool-Fans beim Meistercup-Finale 1985 in Brüssel gegen Juventus, die 39 Menschenleben forderten, für fünf Jahre ausgeschlossen worden, hätte es in Europa vielleicht zu mehr gereicht als nur zum Triumph im Cup der Cupsieger, der 1999 abgeschafft wurde.

Für Rapids Kapitän war es heute vor 35 Jahren „ein schwacher Trost“, dass er ein Tor erzielen konnte. Krankl ist aber damit immerhin der Einzige, der bisher für einen österreichischen Klub in einem Europacup-Finale traf.

Zwei Skandale und ein Wunder

Das Endspiel in Rotterdam hatte also kein glückliches Ende für Rapid. Auf dem Weg in dieses wurde aber Fußball-Geschichte geschrieben. Zwei Skandalspiele und ein Wunder von Hütteldorf haben sich ins kollektive Rapid-Gedächtnis eingeprägt.

Dass in der 1. Runde Besiktas Istanbul nach einem 4:1-Heimsieg problemlos ausgeschaltet werden konnte, war noch so zu erwarten. Vereine aus Istanbul waren damals – anders als heute – für die Wiener Großklubs noch eher Laufkundschaft gewesen.

Im Achtelfinale wartete dann ein schon anderes Kaliber. Mit einem 3:1 im Gepäck war Rapid zum Rückspiel gegen Celtic gereist. Was sich dann in Glasgow just zu Beginn der Rapid-Viertelstunde abgespielt hat, wird wohl nie wirklich geklärt werden.