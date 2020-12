Herbe Rückschläge für Rapid und die Austria

Nervenschlacht in Wolfsberg

WAC - Austria, das war kein Spiel für schwache Nerven. Am Ende behielt diese der WAC und sicherte sich den Sieg mit einem verwandelten Elfmeter von Routinier Liendl in der 93. Minute. Vorangegangen war dem ein unfassbar sinnloses Foul von Sax. Am Ende hatten sich die Kärntner den Sieg etwas mehr verdient als die Wiener.

Dabei starteten die Veilchen perfekt in die Partie, Turgeman brachte die Austria nach Maßflanke von Suttner per Kopf nach 52 Sekunden in Führung. Der WAC verdaute den Schock mit Erfolg und übernahm in Folge immer mehr das Kommando im Spiel. Beim Ausgleich nutzte Joveljic ein Schläfersekündchen von Teigl und Handl und traf zum 1:1. Wenig später hatte er die Führung auf dem Fuß, fand aber in Austria-Torhüter Pentz seinen Meister. Danach wachte die Austria wieder auf und vergab durch Turgeman und Pichler aus einem Bilderbuch-Konter zwei große Möglichkeiten.

Nach der Pause hatte wieder der WAC mehr vom Spiel und nutzte die Passivität der Wiener gnadenlos aus, der eingewechselte Peretz ließ das Lavanttal abermals jubeln (69.). Doch die Freude hielt nicht lange an, weil man der Austria praktisch mit einem unnötigen Foul einen Elfmeter schenkte, den Monschein danken zum 2:2 annahm (71.). Die unterhaltsame Partie hatte sogar noch ein spannendes Finish mit einem Helden und einer dramatischen Figur anzubieten. Besagter Sax schenkte mit einem Aussetzer zwischen den Ohren WAC-Spielmacher Liendl die Möglichkeit, mit dem Siegtor zum Helden des Matches zu werden.

Der WAC konnte mit den drei Punkten den Anschluss zu den Top 6 wahren, die Austria ist derzeit auf Platz neun einzementiert. Nach elf Spielen halten die Violetten bei nur zehn Punkten, eine Bilanz, bei der einem Schwarz vor den Augen wird. Die Meistergruppe rückt somit immer mehr in die Ferne, ist ob der bisher gezeigten Leistungen auch kein realistisches Ziel. Kommendes Wochenende steht man beim Heimspiel gegen den LASK vor einer nur schwer lösbaren Aufgabe.