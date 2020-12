"Ganz großer Rapidler": Österreichs Fußball trauert um Otto Baric

Krankl spielte etwa Mitte der 1980er-Jahre bei Rapid unter Baric, gemeinsam erreichte man 1985 das Finale des Europapokals. 2002 beerbte Krankl den nunmehr verstorbenen Baric als österreichischer Teamchef.

Auch in sozialen Netzwerken war die Anteilnahme groß. Zu Wort meldete sich etwa Marquinho. Der Brasilianer war wichtiger Teil jener Mannschaft von Austria Salzburg, die unter Trainer Baric im Jahr 1994 bis ins UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand stürmte. Marquinho war bekannt für seine scharfen Eckbälle und Freistöße. Auf Twitter schrieb er nun: "Ich werde Sie immer in schöner Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden, Otto Baric."