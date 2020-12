Trauer um Trainer-Legende: Ex-Red-Bull-Fußballchef ist tot

Europas Fußballfamilie, vor allem aber die französische, trauert um Gerard Houllier. Der ehemalige Liverpool-Coach und französische Teamchef verstarb französischen Medienberichten zufolge am Montag im Alter von 73 Jahren.

Houllier gewann als Trainer drei Mal die französische Meisterschaft, einmal mit Paris Saint-Germain und zwei Mal mit Olympique Lyon. Sechs Jahre lang war er von 1998 bis 2004 Trainer des FC Liverpool und führte dabei die "Reds" zum Titel im UEFA-Cup, sowie im englischen FA-Cup.

Am Ende seiner Trainerkarriere heuerte der Franzose in Österreich an. Bei Red Bull wurde er im Jahr 2012 zum Director of Global Sports und überblickte damit sämtliche Red-Bull-Fußballprojekte.