Zoran Barisic: "Es gibt noch so viel zu lernen"

Wie sehen Sie die Zukunft des 18-jährigen Derby-Debütanten Dalibor Velimirovic?

Es war nicht selbstverständlich, dass der Trainer so einen jungen Buam in einem Auswärtsderby ins kalte Wasser geschmissen hat. Was wir dann gesehen haben, war eine echte Talentprobe. Aber wir haben nicht nur Velimirovic, sondern viele gute Junge. Wir müssen auf die Talente aufpassen, andererseits liegt es auch an ihnen, den Weg bei uns nach oben zu machen.

Sie betonen den engen Austausch mit Didi Kühbauer. Hat Sie Ihre Freundschaft bisher vor Streit bewahrt?

Didi und ich sind nicht immer einer Meinung. Aber das ist auch nicht das Wichtigste. Es geht darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden – das gelingt sehr gut.

Und wenn es kracht ...

... ist das kein Problem. Didi ist ein grundehrlicher Mensch, der seine Meinung grade raus sagt. Das ist mir lieber als ein Trainer, der mir seine Meinung verschweigt und wir deshalb einmal echte Probleme bekommen.