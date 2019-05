Rapid-Sportdirektor Barisic: "Ich hatte ein mulmiges Gefühl"

Zoran Barisic verläuft sich. Das Allianz Stadion ist dem neuen Sportdirektor noch fremd. Gegen Altach (1:2) sah der Ex-Trainer erstmals ein Rapid-Pflichtspiel in der neuen Heimat. In der „Rekordmeisterbar“ angekommen, blickt der 49-Jährige noch auf sein Handy: „225 ungeöffnete Whatsapp-Nachrichten, 50 SMS, 82 Mails – war schon mehr in den letzten Tagen.“

Zoran Barisic nimmt sich Zeit für ein KURIER-Interview – und ist dabei so offen wie vor seinem Abgang 2016.

KURIER: Wo liegen in der ersten Woche Ihre Prioritäten?

Zoran Barisic: Ganz klar bei der Kampfmannschaft und ihrer Zukunft. Ich arbeite da sehr eng mit Trainer Didi Kühbauer zusammen. Ein Termin jagt den anderen, ich will dabei aber auch meinen Blick für das Gesamte behalten.

Sie mussten 2016 knapp vor der Stadioneröffnung gehen. Mit welchem Gefühl sind Sie jetzt ins Stadion gekommen?

Offen gestanden: Ich hatte am Anfang ein mulmiges Gefühl. Das Allianz Stadion ist im Vergleich zum Hanappi so groß. Auch Rapid ist größer geworden seit 2016, es hat sich hier sehr viel getan.