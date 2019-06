Zlatko Dedic: „Für Österreich ist der Druck schon riesig“

Die WM 2010 in Südafrika war der letzte Auftritt einer slowenischen Fußball-Nationalmannschaft bei einer Endrunde. Zlatko Dedic (34) stand damals in allen drei Vorrundenspielen auf dem Platz. Der KURIER bat den Angreifer von Absteiger Innsbruck vor dem EM-Qualifikations-Duell zwischen Österreich und Slowenien am Freitag (20.45 Uhr, Klagenfurt) zum Interview.

Kann, oder muss es für Slowenien sogar der Anspruch sein, an der EM 2020 teilzunehmen?

Slowenien gehört jetzt sicher nicht zu den großen Nationen, für die eine Teilnahme ein absolutes Muss ist. Ich zähle da aber auch Österreich nicht zwingend dazu. Natürlich ist der Anspruch da, in der Qualifikation zumindest um diese Plätze mitzuspielen.

Überhaupt in einer Gruppe wie dieser: In Österreich war nach der Auslosung sogar von einem Glückslos die Rede.

Gibt es wirklich noch eine Gruppe, die leicht ist? Ich sage: Nein. Man kann nicht einfach nach Israel fahren und glauben, dass man dort drei Punkte holt. Praktisch jedes Team ist heute in der Lage, hinten stabil zu stehen. Und alle Mannschaft beherrschen den schnellen Gegenstoß. Siege sind keine Selbstverständlichkeit. Wer in dieser Gruppe die größte Kontinuität zeigt, wird am Ende auch zur Europameisterschaft fahren.