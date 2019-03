Nach dem 2:4 in Israel: Die Konsequenzen einer Blamage

Die Jubel-Schlagzeilen schrien den Österreichern am Montag zum Abschied aus Israel hinterher. „Es war ein Sieg von Charakter, Entschlossenheit und Effizienz“, schrieb etwa Yediot Aharonot. Gestern Mittag traten die Österreicher den Heimflug an, am Nachmittag landeten sie in Wien.

- Die Abrechnung Entschlossenheit, Charakter, Effizienz. Das kam in den Wortmeldungen auf österreichischer Seite nicht vor. Noch am Flughafen von Tel Aviv sagte Präsident Leo Windtner das, was alle meinten: Selbstfaller, unerklärliche Sorglosigkeit. Und die Mannschaft hinterließ den Eindruck, sie „hätte nicht alles gegeben.“ Ein Schlendrian ist eingezogen, der eigentlich schon besiegt geglaubt schien. Und jetzt solche Nachlässigkeiten. Das 1:2 habe ihn sogar an das Verhalten einer Schülermannschaft erinnert, erklärt Windtner.

- Durchhalteparolen Die sind irgendwie legitim. Noch. Von der Möglichkeit, in den acht ausstehenden Partien das Steuer herumzureißen, spricht Franco Foda. Mag sein. Auch Windtner sieht noch Chancen in dieser Qualifikation, aber man stünde jetzt „mit dem Rücken zur Betonwand.“ Zwei Spiele, kein Punkt. Österreichs Nationalmannschaft ist nur deshalb nicht ganz ans Tabellenende der EM-Qualifikationsgruppe G gesackt, weil Lettland um ein Tor weniger geschossen hat. Das passt nicht in die ursprüngliche Planung.

- Die Trainerfrage Eine Trainerdiskussion („das bringt doch jetzt überhaupt nichts“) gibt es laut Windtner nicht. Sicher müsse aber auch darüber diskutiert werden, ob von der Trainerbank „das eine oder andere möglich gewesen wäre.“ Klar ist aber: Beim nächsten Auftritt des Teams am 7. Juni gegen Slowenien muss eine Trendwende geschafft werden.