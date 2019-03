Der Teamchef im Fokus: Was kann Foda dafür?

Das unter Koller erfolgreiche Angriffspressing hat der 52-Jährige minimiert. Gerade in Israel wäre es aufgrund der Unsicherheiten der Gastgeber im Spielaufbau aber ein probates Mittel gewesen.

Foda denkt destruktiver, lässt gerne tiefer verteidigen und schnell umschalten. Am Sonntag gelang das nicht. Das ÖFB-Team hatte im Mittelfeld und in der Abwehr eine Vielzahl an Ballgewinnen. Danach fehlte jedoch Geschwindigkeit. Die Spieler trabten oder spazierten nach der Balleroberung. Weil das so bestimmt nicht einstudiert worden war, muss der Teamchef deutlicher werden oder Spieler finden, die seine Vorstellungen auch umsetzen.

Ein zweites Manko in den jüngsten zwei Partien war das Verhalten bei Standardsituationen in der Defensive. Sowohl gegen Polen als auch in Israel kassierte man so ein Gegentor. Beide Male blieben gewisse Räume ungedeckt.

Besser funktionierten die Standards in der Offensive. Etwa, als Aleksandar Dragovic vor der Pause zwei Mal per Kopf nur knapp scheiterte.