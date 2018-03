Sportnation: Wo Slowenien besser ist als Österreich

Österreich ist flächenmäßig vier Mal so groß wie Slowenien und hat mehr als vier Mal so viele Einwohner. Das kleine südliche Nachbarland ist dennoch eine große Sportnation. Ein Überblick:

Handball

Die Handballer aus dem kleinen Slowenien zählen zum Besten, das die Sportart zu bieten hat. Das Nationalteam holte bei der WM 2017 die Bronzemedaille, bei der diesjährigen EM-Endrunde, bei der Österreich in der Vorrunde scheiterte, reichte es für die Slowenen immerhin zu Rang acht. Auch für Olympia in Rio 2016 war man qualifiziert. Die Teamspieler sind bei den besten Klubs in Europa engagiert (Kiel, Barcelona, Veszprém, Montpellier), doch auch die slowenische Liga bürgt für Qualität. Während Österreich zuletzt 2009 in der Champions League der Herren am Ball gewesen ist, sind die slowenischen Vereine Celje und Velenje Stammgäste in der Eliteliga. 2004 gewann Celje den Bewerb.

Basketball

Es ist nicht so, dass Slowenien als absoluter Außenseiter zur Basketball-Europameisterschaft im Vorjahr angetreten war. Bei den letzten Großturnieren klopfte man, als EM-Vierter 2009 etwa, bei den Großen an. Doch dass die „Drachen“ alle fünf Gruppenspiele gewinnen, Topfavorit Spanien im Halbfinale überrollen und Olympia-Silbermedaillengewinner Serbien im Endspiel bezwingen, darauf hätten die wenigsten gewettet. An geführt von einem überragenden Goran Dragic (Bild), der mittlerweile auch in der NBA zu den Topstars zählt, erklommen die Slowenen den europäischen Thron. Die Zukunft schaut recht rosig aus und trägt den Namen Luka Doncic. Der 19-Jährige ist schon Stammspieler bei Top-Klub Real Madrid und gilt als der kommende NBA-Star.