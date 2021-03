Zehn Tormänner im Rennen um drei EM-Tickets im ÖFB-Dress

Fünf Torhüter hat Franco Foda einberufen für die drei WM-Qualifikationsspiele im März auswärts in Schottland sowie in Wien gegen die Färöer Inseln und Dänemark. Kandidaten für ein EM-Ticket gibt es freilich mehr, auch weil sich in jüngster Vergangenheit mehr Schlussmänner ins Rampenlicht gespielt haben, als man es aus dem letzten Jahrzehnt gewohnt war.

Tormanntrainer Robert Almer – 2016 noch selbst Österreichs EM-Torhüter – hat zehn Kandidaten im Blickfeld, analysiert sämtliche Spiele akribisch, wenngleich sich der Teamchef die finale Entscheidung auch bei den Torleuten selbst vorbehält.

Noch bleibt Zeit, sich zu empfehlen. Auch weil sich eine glasklare Nummer 1 wenige Monate vor der Europameisterschaft noch nicht herauskristallisiert hat. Zehn Kandidaten für drei EM-Startplätze im KURIER-Check.