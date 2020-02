Austria-Goalie Pentz: "Yoga hat mir damals sehr geholfen"

Nach zehn Monaten als Bankangestellter darf Pentz wieder das Tor der Violetten hüten. Auch am Sonntag in Graz, wenn man gegen Sturm die Mini-Chance auf die Meistergruppe wahren will. Ein Sieg ist wieder einmal Pflicht. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und punkten, egal ob für Meister- oder Qualifikationsgruppe. Platz sechs ist nicht so sehr in unseren Köpfen drinnen.“