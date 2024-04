WSG-Trainer Silberberger: "Die Spieler sind mir ziemlich wurst"

Das funktioniert nicht, du denkst ja permanent über das nächste Spiel und die Mannschaft nach. Ich führe dann so eine Art Selbstgespräch, das Thema ist immer präsent. Es ist jetzt aber zum Glück nicht so, dass ich nicht schlafen könnte. Und gewisse Dinge lassen einen erden.

Wie sehr hat der neue Modus die Situation im Abstiegskampf verändert?

Dieser Modus ist definitiv ein Brandbeschleuniger für Trainerwechsel. Die Lebenszeit für einen Trainer ist dadurch noch kürzer geworden. Allein an der Art des Fußballs, der in der Qualigruppe gespielt wird, erkannt man, wie groß der Druck ist. Alles ist darauf ausgerichtet, das Spiel zu zerstören. Nicht umsonst hat’s bis jetzt praktisch nur Unentschieden gegeben.

Welchen Druck verspüren Sie persönlich? Und ist es ein Vorteil, dass sie wissen, dass Sie im Sommer den Verein verlassen?

Ich empfinde es in gewisser Weise als Befreiung, dass das Ende in Sicht ist. Zugleich spüre ich eine große Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern des Vereins. Als ich begonnen habe, war ich der einzige Hauptberufliche, inzwischen hängen da viele Vollzeitmitarbeiter dran. Wir haben einen sozialen Auftrag. Wenn wir die Liga verlassen, dann sind diese Jobs alle weg. Diese Mitarbeiter liegen mir am Herzen. Die Spieler sind mir ziemlich wurscht.

Wie meinen Sie das?

Der Spieler ruft nach dem Abstieg seinen Manager an und zieht ein Haus weiter. Den Spielern ist es scheißegal, was mit dem Verein passiert. Mir ist aber auch klar, dass es mir nie mehr so ergehen wird wie jetzt bei der WSG. Weil ich bei keinem Verein mehr elf Jahre Trainer sein werde. Wenn ich morgen, jetzt nur eine Hausnummer, bei Altach einen Zweijahresvertrag unterschreibe, dann sage ich mir: Ob ich das Ende der zwei Jahre erlebe, oder nicht, ist mir im Grunde scheißegal. Der Verein ist dann nur mein Dienstgeber, der andere Verein, die WSG ist aber in meinem Herzen drinnen.