"Ligamodus hat mich gekillt": WSG-Trainer Silberberger tritt zurück

Thomas Silberberger ist einzigartig - mit elf Amtsjahren als Trainer der WSG Tirol ist er der längstdienende Trainer in der Fußball-Bundesliga. Er hat den Verein von der Regionalliga in die Bundesliga geführt und dort fünf Jahre lang gehalten.

Nach mehr als einem Jahrzehnt geht auch diese Ära zuende. Der Tiroler verkündete am Mittwoch bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit der WSG, dass er sich mit Saisonende vom Amt des Cheftrainers zurückziehen werde. "Das schlummert schon das ganze Jahr in mir. Jetzt will ich Klarheit schaffen", gab Silberberger zu.