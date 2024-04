Angst in der 2. Liga: Gibt es die Lizenz zum Weiterspielen?

Heute werden die Lizenzen der Bundesliga in erster Instanz vergeben. Nur jene Vereine, die sicherstellen können, auch in der kommenden Saison zahlungsfähig zu bleiben, haben eine Zukunft in der Liga.

In den vergangenen Jahren war der mediale Fokus stets auf die Austria und ihre Finanznöte gerichtet. Heuer ist der violette Optimismus wesentlich größer.

Viele kritische Rückfragen

Dafür geht in der 2. Liga mit 16 Teams die Angst um. Unüblich viele Vereine hatten kritische Rückfragen aus der Bundesliga zu beantworten – von West (Dornbirn) bis Ost, wo in Niederösterreich gleich mehrere Klubs um die Lizenz zum Weiterspielen ringen.