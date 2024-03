Auflösungserscheinungen in der 2. Liga am Tag der Wahrheit

Ein KURIER-Überblick:

Stripfing

Mit viel Geld und dem Ausnutzen eines juristischen Schlupfloches in den Nachwuchsbestimmungen hat Stripfing-Mäzen Erich Kirisits „seinen“ Verein in die 2. Liga geführt – obwohl die Weinviertler weder die Infrastruktur noch die Basis für Profifußball haben. Jetzt fehlt es beim Kooperationsverein der Austria an allen Ecken: Von der Miete für den FAC-Platz, der im Sommer verlassen werden muss, bis zum nötigen Ausbau am Stripfinger Sportplatz.

Es wäre ein Wunder, wenn das Flop-Team der vergangenen vier Runden (0 Punkte, 0:15 Tore) wieder die Lizenz bekommt. Oder wurde dafür der „Rapid-Pfarrer“ Christoph Pelczar zum Obmann gewählt?