Kein Geld mehr aus Wolfsburg! Für SKN St. Pölten wird es richtig eng

Bereits im November hatte der KURIER berichtet, dass der Ärger in Wolfsburg über den sportlichen Misserfolg des Zweitligisten zum großen Knall führen könnte.

Knapp vor der Abgabe der Lizenzunterlagen am Montag wird es für den SKN richtig eng. Die Kooperation mit dem deutschen Bundesligisten Wolfsburg soll bereits im Sommer – und damit ein Jahr vor Vertragsende – beendet werden. St. Pölten wird mit dem VW-Konzern auch den größten Geldgeber verlieren .

Verpasster Wiederaufstieg

Im Sommer davor war mit dem neuen Sportdirektor Tino Wawra und großen Investitionen in den Kader der Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben worden. Unter dem Trainerduo Helm/Pogatetz folgte aber der Absturz ins Tabellenmittelfeld.

Die Wende unter Coach Semlic wurde zwar in Norddeutschland zur Kenntnis genommen, eine Entwarnung für eine letzte Chance in der Saison 2024/’25 folgte bei den Besuchen von Sportchef Schlaudraff in Wolfsburg aber nicht. Der GAK ist mit derzeit 14 Punkten Vorsprung nicht mehr zu erwischen.