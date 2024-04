Paukenschlag: Ex-Rapid-Trainer vor Rückkehr in der Bundesliga

An die 40 Kandidaten haben sich bei der WSG Tirol gemeldet, nachdem Thomas Silberberger seinen Abschied mit Saisonende angekündigt hatte.

Auf den ersten Blick mag dieses Szenario möglicherweise unrealistisch erscheinen. Nach dem Motto: Was, bitteschön, hat jemand, der lange Jahre bei Rapid das Sagen hatte, bei einem notorischen Abstiegskandidaten wie WSG Tirol verloren?

Vergangenheit in Tirol

Doch so abwegig wäre ein Trainer Zoran Barisic in der Provinz gar nicht. Denn bei seinem Gastspiel als Fußballer in Tirol (1997–2002) hat der 53-Jährige Innsbruck und Umgebung lieben gelernt. WSG-Sportchef Stefan Köck war damals ein Mitspieler von Barisic, gemeinsam feierte man mit dem FC Tirol um die Jahrtausendwende Meistertitel.