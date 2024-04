Fußball-Bundesliga: Die Wiener Austria zieht davon

Die Wiener Austria hat mit dem zweiten Sieg in Serie einen großen Schritt in Richtung Sieg der Qualifikationsgruppe getan. Eine Woche nach dem 1:0-Sieg in Wolfsberg setzten sich die Veilchen am Samstag gegen die WSG Tirol mit 3:0 durch und haben nun sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger WAC.

Seine bestechende Form bestätigte Dominik Fitz. Der 24-Jährige hatte bei nahezu jeder Offensivaktion seine Beine im Spiel. Sehenswert, wie er nach einer schönen Kombination nicht selbst den Abschluss suchte, sondern den besser postierten Andreas Gruber bediente. Austrias Torschütze vom Dienst musste den Ball nur noch über die Linie drücken (13.). Das 1:0 war das bereits elfte Saisontor des 28-Jährigen.