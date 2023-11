Beben mit Verzögerung: Rapid trennt sich von Trainer Zoran Barisic

"Diese Entscheidung tut sehr weh, aber ich habe sie natürlich zu akzeptieren. Vor nicht allzu langer Zeit war ich selbst zweimal als Geschäftsführer Sport in einer solchen Situation und weiß daher, dass dies niemand gerne macht", äußerte sich Barisic in der Rapid-Aussendung: "Ich bin sicher, dass wir aus unserer Ergebniskrise herausgekommen wären, kenne aber die Mechanismen des Fußballs. Ich hoffe, dass Rapid wieder rasch mehr Siege feiern wird und glaube nach wie vor an jeden Spieler dieser Mannschaft." Zudem dankte er den Klub-Mitarbeitern und Fans.

Hofmanns Versuch

Steffen Hofmann hatte am Sonntag im KURIER Barisic gestützt und wollte als Geschäftsführer mit der Gesamtverantwortung eigentlich ein Machtwort sprechen. Im Verein sahen aber viele mit dem Sturz aus den Top-6 den Zeitpunkt gekommen, sich vom Trainerteam zu trennen.