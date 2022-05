WSG Tirol auf Jogi Löws Spuren: "Es kann etwas Historisches passieren"

Es ist jetzt an der Zeit, einmal einen Blick in die Vergangenheit des Tiroler Fußballs zu werfen, um die Qualifikation der WSG Tirol für das Europacup-Play-off gegen Rapid richtig einzuordnen. Als das letzte Mal eine Tiroler Mannschaft international am Ball war, waren einige Akteure der WSG Tirol noch gar nicht auf der Welt.

Im Spätherbst 2001 traf der FC Tirol auf Fiorentina, bei den Tirolern saß ein gewisser Joachim Löw, der spätere deutsche Weltmeistercoach, auf der Bank, bei den Italienern Roberto Mancini, der vor einem Jahr die Squadra Azzurra zum EM-Titel geführt hat.