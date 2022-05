WSG Tirol: Der Aufstand der Abgeschriebenen und Aussortierten

An der Seite von Behounek hat sich mittlerweile Dominik Stumberger in der Innenverteidigung etabliert. Noch so ein Abwehrspieler, der völlig in der Versenkung war. In der Saison 2020/'21 hatte Stumberger wegen einer Kreuzbandverletzung nur eine Partie für Zweitligist Lustenau bestritten. Im Trikot der WSG überzeugt der 23-Jährige nun als umsichtiger und unaufgeregter Innenverteidiger.