Woran Österreich in der Nations League gescheitert ist

Irgendwie war es ein bisschen eine Erlösung. Um halb elf Uhr in der Nacht kroch die Kälte im Wiener Prater immer tiefer in die Knochen. Wie die Temperatur war auch die Leistung der Österreicher. Es war nicht bitterkalt, aber so richtig zum Warmwerden war die Leistungssteigerung nach der Pause auch nicht. Nach dem so hoffnungsfrohen Beginn der Ära Foda verabschiedete sich das Team vom heimischen Publikum doch etwas ernüchtert.

Was fehlt den Österreichern vor dem Jahresausklang am Sonntag in Belfast gegen Nordirland (18 Uhr MEZ/live ORF eins)?

- Ein Sieg Im letzten Spiel der Nations League geht es zwar sportlich um nichts mehr: Österreich kann nicht mehr Erster werden, aber auch nicht mehr Letzter; den Aufstieg in Gruppe A der besten zwölf europäischen Mannschaften hat Bosnien geschafft; die Nordiren müssen in Gruppe C. Eine gute Leistung, am besten ein Sieg, wäre aber gut fürs Selbstvertrauen. Denn nächstes Jahr geht es um die Qualifikation für die EM 2020.

- Ein Punkt. Die Töpfe für die Auslosung der Qualifikation werden aufgrund der Leistungen in der Nations League eingeteilt. Die besten Zehn der Gruppe A sind in Topf 1. Die schlechtesten Zwei und die besten Acht der Gruppe B sind in Topf zwei. Österreich müsste schlechter sein als zwei der vier Gruppenletzten. Das ist unwahrscheinlich. Mit einem Remis in Belfast ist Topf 2 sicher.