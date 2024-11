St. Pölten zwar ohne Punkt, aber mit Teilerfolg gegen den FC Barcelona

„Nicht in Ehrfurcht erstarren“. So lautete die Vorgabe von Trainerin Liese Brancao vor dem zweiten Duell des SKN St. Pölten mit dem FC Barcelona . Das erste Messen hatte man 0:7 verloren.

An diesem vierten Spieltag der Champions-League -Gruppenphase am kalten Donnerstagabend war der erste Respekt der Niederösterreicherinnen nach rund zehn Minuten verflogen. Die St. Pöltener Fünferkette hielt den Angriffen der Katalaninnen noch stand.

Die Fans des FC Barcelona im Stadion tauten auf und wurden lauter, die St. Pöltnerinnen wollten sich durch den bitteren Gegentreffer nicht entmutigen lassen. Mehr als 8.832 waren bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt in den Viola Park in Favoriten gereist. Rekord im österreichischen Klubfußball der Frauen. Mehr also, als die NV Arena in St. Pölten gefasst hätte, die man wegen Schimmels nach dem Hochwasser nicht nutzen konnte. Auch viele Fans der Fußballerinnen aus Barcelona wollten sich nicht entgehen lassen, dass zwei Weltfußballerinnen nach Wien gekommen waren. Alexia Putellas spielte von Beginn an, Aitana Bonmati kam in der Pause.