... bleibt die Logik, wenn bei der bevorstehenden vor schütterer Kulisse in zehn Ländern stattfindenden EM in Budapest keine Zuschauerbeschränkung gilt? Just in Ungarn, just dort, wo seit Wochen täglich (in Relation zur Einwohnerzahl) die meisten Corona-Toten in Europa zu beklagen sind. Laut Veranstalter werden in jedem der vier Budapester EM-Spiele (Auftakt am 15. Juni mit Ungarn – Portugal und Cristiano Ronaldo) in der neuen 67.500 fassenden Puskas-Arena 67.500 (negativ getestete) Besucher erlaubt sein.

Schon in zwei Wochen ist Budapest auch Schauplatz der Schwimm-Europameisterschaft. Bei der Felix Auböck zu den Medaillenanwärtern zählt.

Während der Niederösterreicher dank Training an Universitäten in den USA und England zum Weltklassekrauler wurde und der Tiroler Bernhard Reitshammer mit Spitzenzeiten im Rücken- und Brustbewerb beeindruckt, ist die Zahl der Nichtschwimmer in Österreich auf 700.000 angestiegen. Experten schlagen Alarm, sie rechnen bald mit einer Million.

Der Badewaschl am Beckenrand wird wichtiger werden.