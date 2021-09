Von FIFA bis Real: Geldgier regiert und ruiniert die Fußballwelt

Weil die FIFA das Starterfeld erneut aufbläht, im Vergleich zu 1978 und 1982 (als es Herbert Prohaska & Co unter 16 Nationen jeweils in die Zwischenrunde schafften) verdreifacht. Weil an der grenzüberschreitenden WM 2026 in USA, Kanada, Mexiko 48 Teams teilnehmen dürfen. Und der Weltverband bei 80 Spielen mit einem Rekord an TV- und Sponsoreinnahmen spekulieren darf.

Der Match-Inflation nicht genug. FIFA-Boss Gianni Infantino, ein Schweizer Nimmersatt, plant die Abkehr vom Vier-Jahres-Rhythmus, indem er alle zwei Jahre um den WM-Titel spielen lassen will. Naheliegend, dass sich die Klubs querlegen. Zumal sie es sind, die Spieler das ganze Jahr bezahlen, ehe sich die Verbände der Profis im Nationalteam bedienen.