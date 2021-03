Was es für den Pflichtsieg des ÖFB-Teams gegen die Färöer braucht

Foda kündigte Rotation in der Startelf an, um Kräfte zu schonen und auch neue Kräfte freizusetzen. Die Startformation möchte er an drei bis vier Positionen verändern. Es ist auch davon auszugehen, dass er von einer Dreier- auf eine Viererabwehr umstellen wird, weil man gegen die Färöer einerseits keine drei Innenverteidiger benötigen sollte und andererseits das Spiel mit Ball in die Breite ziehen und die Flanken besser besetzen muss.

Damit man also gegen die Färöer nicht wie im Jahre 1990 ein blaues Wunder erlebt, müssen im eigenen Spiel folgende Dinge stimmen, auch um sich selbst den Fußballabend zu erleichtern.