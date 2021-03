Österreichs Fußballer tanzen nach der Pfeife von Kateryna Monsul

Um einen völligen Fehlstart zu vermeiden, muss Teamchef Willibald Ruttensteiner am Sonntag im Heimspiel mit Schottland punkten. Am Donnerstag war der Oberösterreicher mit den Israelis mit einer 0:2-Heimniederlage in die Qualifikation gestartet.

Gegen den Favoriten der Gruppe aus Skandinavien war man nahezu chancenlos, gegen die Briten müsste – vor allem in einem Heimspiel – etwas möglich sein. Wie zuletzt spielt Israel im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv, 5.000 geimpfte Fans dürfen wieder ins Stadion. Ob sie auch kommen? Viele Kinder werden vermutlich nicht im Stadion sein. Anpfiff ist zeitgleich mit dem Spiel der Österreicher um 20.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Doch in Tel Aviv ist es da schon 21.45 Uhr.

Israel kann sich jedenfalls revanchieren. Bereits im Vorjahr war man nicht nur in der Nations League zwei Mal auf die Schotten getroffen, sondern auch im Play-off-Halbfinale der EM-Qualifikation. Dabei setzten sich die Briten mit 5:3 im Elfmeterschießen durch und qualifizierten sich später auch noch durch einen Sieg in Serbien für die EM.

Dänemark trifft bereits um 18 Uhr MEZ in Herning auf Moldawien. Von einer Überraschung sollte man nicht zwingend ausgehen.