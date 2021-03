WM-Quali: Färöer wollen gegen ÖFB-Team "Geschichte schreiben"

Positive Erinnerungen

Der 60-Jährige hat positive Erinnerungen an die österreichische Equipe - sein Vater Georg Ericson führte die Schweden als Teamchef dank eines 2:1 im Entscheidungsspiel am 27. November 1973 in Gelsenkirchen gegen Hans Krankl und Co. zur WM 1974.

Auch bei den Färöern kommen sentimentale Gefühle auf, wenn es gegen Österreich geht - das 1:0 vom September 1990 ist auf der Inselgruppe im Nordatlantik längst zum Mythos geworden. Stürmer Joan Simun Edmundsson berichtete von einigen TV-Sendungen über das "Wunder von Landskrona", die im Vorfeld der Österreich-Partie im Färöer-Fernsehen zu sehen seien. "Jetzt wollen auch wir mit unserer Mannschaft Geschichte schreiben", kündigte der Profi von Arminia Bielefeld an.