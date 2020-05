Der Pflichtsieg lässt die Fans weiter träumen

Eine Stunde nach dem Schlusspfiff in Astana wurde die Partie in Wien angepfiffen, Österreich war durch den Sieg der Schweden noch mehr gefordert als ohnehin. Ein voller Erfolg musste her, damit Fußball-Österreich noch träumen durfte von Copacabana, Zuckerhut und Maracana-Stadion.

David Alaba ließ diesen Traum leben. Denn nun kann ein Remis in Schweden für Rang zwei genug sein. Vorausgesetzt, dass am letzten Tag die Schweden gegen Deutschland verlieren und Österreich in Färöer gewinnt. „Ich glaube, ich werde nochmal Jogi Löw anrufen, damit die Deutschen uns nicht hängenlassen“, kündigte Teamchef Marcel Koller an.

Mit einem Sieg in Schweden hätte die Mannschaft von Marcel Koller den zweiten Platz gar in der eigenen Hand. Und nach zwei torlosen Spielen zeigte Alaba, dass man wieder gewinnen kann.