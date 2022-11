Winheims Tagebuch: Warum Katar für Hickersberger ein Traum war

Marko Arnautovic und Kollegen bleibt’s wenigstens erspart, sich wegen der WM-Teilnahme in einem umstrittenen Land rechtfertigen zu müssen. Statt nach Katar wird an die Costa del Sol geflogen, wo Ralf Rangnick vor der Haustür von einem seiner Vorgänger proben lässt. Letzterer war zwei Mal ÖFB-Teamchef und dazwischen als erster österreichischer Trainer in Katar und dort Meistermacher gewesen:

Josef Hickersberger, 74, blickt von der Terrasse seines Appartementes Richtung Gibraltar. Er will weder beim ÖFB-Training im nahen Marbella noch beim Andorra-Match in Málaga zusehen. Er zieht die Übertragung im ORF vor. Den kann er empfangen in Spanien. Während seiner exotischen Trainerjahre war Hickersberger noch auf fremdsprachige Medien angewiesen. Den 11. 9. 2001 erlebte er via CNN in Doha. Als gleich ums Eck von ihm auch Osama bin Ladens Haus- und Hofsender Al Jazeera nonstop berichtete. Manche in Katar hätten mit den Terroristen sympathisiert. „Die Mehrheit aber war schockiert wie ich.“