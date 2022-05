Winheims Tagebuch: Lebende Europacup-Legenden

als die Elf um Peter Stöger und Dietmar Kühbauer im Finale nicht zu gleicher Form wie davor fand;

als der Bulgare Trifon Ivanov (wurde nur 51 Jahre alt) in letzter Minute per Kopf fast das 1:1 erzielt hätte;

als 12.000 Rapid-Fans im Heysel-Stadion ihre Verlierer noch minutenlang nach dem Abpfiff wie Sieger feierten.

Tatsächlich hatten die Grünen in der Dokupil-Ära selbst auf internationaler Ebene im Finish meist mehr Luft als die Gegner. Obwohl das Betreuerteam nicht halb so groß war wie heute.

Dokupil hatte schon in den 80er-Jahren (u. a. bei Admira) in Zusammenarbeit mit Sportwissenschafter Hans Holdhaus auf zu diesem Zeitpunkt in Österreichs Fußball noch unüblich gewesene sportmedizinische Tests (Lactat etc.) gesetzt. Und die Jugend forciert. Mittlerweile aber irritiert Dokupil (und nicht nur ihn), dass bei Rapid ein ständiges Kommen und Gehen herrscht. „Wenn man international mitspielen will, darf man kein Ausbildungsverein sein.“ Wobei er seine Feststellung nicht als Vorwurf an die sportlich Verantwortlichen interpretiert haben will. „Die tun im Rahmen ihrer Möglichkeit genau das, was das Budget zulässt.“ Ein Lob, das auch Sportdirektor Zoran Barisic gilt. Ihn hatte Dokupil im Finale 1996 an Stelle von Christian Stumpf eingewechselt.