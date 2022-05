Oliver Glasner im Finale: Ein Trainer mit Mut zur Überraschung

Ernst Dokupil (1996 mit Rapid) und Hermann Stessl (1978 mit der Austria) heißen die noch lebenden Österreicher, die eine Mannschaft in ein Europacup-Finale gecoacht haben. Die rot-weiß-rote Ehrentafel wird mit dem Endspiel der Europa League in Sevilla zwischen Frankfurt und den Glasgow Rangers am Mittwoch (21 Uhr) um Oliver Glasner erweitert.

Zielstrebig hat sich der Ehrenkapitän der SV Ried nach oben gearbeitet. Dass aus dem Verteidiger ein Trainer mit Blick über den Tellerrand werden könnte, war früh klar. Stefan Reiter, der als Ried-Manager den Großteil von Glasners Spielerkarriere begleitet hat, sagt: „Oliver war schon in jungen Jahren wie ein Gewerkschaftsfunktionär, der alles besprochen und in der Kabine Regeln geschaffen hat.“

Dramatische OP

Das Karriereende durch eine Kopfverletzung war dramatisch. Über die Not-OP erzählte der Familienvater: „Meine Frau musste die Einverständniserklärung für die Operation geben, weil ich nicht mehr zurechnungsfähig war. Es war ernst.“

Nach dem Start bei Red Bull als Assistent von Salzburg-Coach Roger Schmidt 2012 bewies Glasner mehrmals Mut für ungewöhnliche Entscheidungen und Gespür für den richtigen Zeitpunkt.