Winheims Tagebuch: Österreich in Harmonie gescheitert

Stets das Gleiche. Vor dem Spiel in braven Worthülsen verpackter Optimismus, danach kollektive Ratlosigkeit. Zumindest bleibt der ÖFB-Nationalelf der Vorwurf erspart, dass sie in einem Land spielen wird, das es mit den Menschenrechten nicht so genau nimmt.

Die Qualifikation für die WM Katar ist verpasst. Nur der Teamchef wird in die Wüste geschickt. Wer jedoch glaubt, mit Franco Fodas Abgang ist alles gut, der irrt. Jüngere Alt-Internationale fordern (wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand) längst eine völlige Umstrukturierung – von der Jugendarbeit bis hin zur Trainerausbildung.