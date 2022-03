Lewis Hamilton vor GP von Saudi Arabien: "Es muss mehr passieren"

⁣Bereits im vergangenen Jahr hat sich der Mercedes-Pilot Lewis Hamilton "nicht wohlgefühlt", in Saudi-Arabien anzutreten. Der Formel-1-Star hat dies vor dem zweiten Rennen im Königreich an diesem Wochenende erneut wiederholt. ⁣

Für ihn seien F1-Fahrer "verpflichtet", zu versuchen, das Bewusstsein für Probleme in Saudi-Arabien zu schärfen. Hamilton sagte, er sei "offen", die Machthaber zu treffen, um zu versuchen, Veränderungen im Land voranzutreiben. Saudi-Arabien führte Anfang dieses Monats an einem einzigen Tag 81 Hinrichtungen durch.⁣