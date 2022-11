Georg Pangl: Einst Berlusconi-Double, bald ÖFB-Präsident?

Die Pangl-Methode

Vom Ehrgeiz besessen war der Burgenländer schon im vergangenen Jahrtausend, als er von der europäischen Fußball-Union UEFA als Venue Director eingesetzt wurde. In dieser Funktion sei ihm in Absprache mit den Schiedsrichtern und zur Freude der TV-Sender stets ein pünktlicher Spielbeginn gelungen. Seine Methoden, so schreibt er, würden heute noch zum Einsatz kommen. Jetzt, da er mit Europas einflussreichsten Fußball-Promis (Ex-Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge würdigt Pangl im Vorwort) per Du ist, hat er mit der UEFA nichts mehr am Hut.

2004 ließ er sich vom damaligen Bundesliga-Präsidenten Frank Stronach und dessen Nachfolger Martin Pucher zur Heimkehr und zur Annahme des Jobs als Liga-Vorstand überreden. Vorsorglich hatte der damals ob seiner Handschlagqualität im Fußball noch geschätzte Pucher gegenüber Pangl eine halbe Euro-Million an Liga-Schulden verschwiegen. Aus heutiger Sicht war das einer der harmlosesten Finten des Mister Mattersburg.