Schweizer Medien: Fußball-WM-Gastgeber Katar hat die FIFA ausspioniert

Projekt Flussbett

Auch Theo Zwanziger, der frühere Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, war ein Zielobjekt. So soll versucht worden sein, seine kritische Meinung zur WM in Katar zu beeinflussen: Er wurde FIFA-intern auf Linie gebracht, wie er in einem Interview mit SRF sagt. Er leitete eine Arbeitsgruppe, die mehr Menschenrechte, dafür weniger Kritik an Katar durchsetzte. Der Deutsche war den Auftraggebern so wichtig, dass für ihn eigens das "Projekt Flussbett" geschaffen wurde. Volumen: zehn Millionen Dollar.

"Was sie jedoch unterschätzt haben ist, dass ich dabei meine Meinung nicht aufgegeben habe. Diese Vergabe war – wie ich es mal formuliert hatte – ein Krebsgeschwür des Weltfussballs. Von da aus kamen viele Strömungen, die den weltweiten Fussball beschädigt haben. Krebsgeschwür: Diese Meinung habe ich noch heute", sagt Zwanziger im Interview mit SRF.

Und nun? Er sieht die FIFA in der Pflicht. "Das ist ein solcher Skandal. Den müssten die aufgreifen, die verantwortlich sind. Fifa-Präsident Infantino als allererster. Aber der macht das natürlich nicht, weil er ein Vasall von Katar ist."

Ob Gianni Infantino ein Vasall Katars ist, sei dahingestellt. Sicher ist, dass er seit Oktober 2021 einen Zweitwohnsitz in Doha hat.