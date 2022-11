Kein Klopp-Rücktritt bei Liverpool: "Probleme wurden einkalkuliert"

Jürgen Klopp denkt seinem Berater zufolge nicht an einen Rücktritt als Trainer des FC Liverpool. "Jürgen genießt den Rückhalt der Verantwortlichen und steht mit ihnen in regelmäßigem Austausch. Er liebt den Klub, seine Mannschaft und die Fans und ist fest entschlossen, den Umbruch in Liverpool weiter voranzutreiben und erfolgreich abzuschließen", sagte Klopps Berater Marc Kosicke am Dienstag im TV-Sender Sky.