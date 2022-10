Wutausbruch gegen ManCity: Geldstrafe für Liverpool-Trainer Klopp

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool muss eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Pfund (etwa 35.000 Euro) bezahlen. Das hat der englische Fußballverband FA nach der Roten Karte Klopps im Spitzenspiel gegen Manchester City (1:0) entschieden, wie die FA am Donnerstag via Twitter mitteilte. Klopp habe akzeptiert, dass sein Verhalten in der 86. Minute unangemessen gewesen sei, hieß es weiter.

Der 55-Jährige hatte sich gegen Ende der Partie Mitte Oktober aggressiv beim Schiedsrichterteam beschwert und wurde anschließend vom Platz gestellt.