Der wahre Unterschied zwischen Bayern und dem Rest

Nach der mutmaßlich attraktivsten Offensivshow in der Champions-League-Historie werden Mittwoch beim Münchner Retourspiel im deutschen Sprachraum nur nördlich vom Weißwurstäquator und östlich von Salzburg manch TV-Fußballfans eher dem 5:4-Hinspielsieger Paris als dem FC Bayern die Daumen zu drücken. Zumal speziell in Wien der Neid a Luder ist. Und die „Mia san mia-Bayern“ schon so unerträglich viel gewonnen haben.

Die Basis für den Erfolg von heute

Mit vollen Lederhos’n lässt sich leicht stinken, ließe sich über die zum 35. Mal als Bundesliga-Meister feststehenden Münchner in Anspielung auf deren Besucherzahlen und die finanziell potenten Sponsoren sagen. Nur: Die nationale Konkurrenz hat in Frankfurt, Gladbach, Hamburg ähnlich viel oder (siehe Dortmund) sogar noch mehr Zuschauer. Und ist dennoch finanziell wie sportlich nicht annähernd so erfolgreich wie der schuldenfreie FC Bayern. Die Basis dafür legte man in München schon im letzten Jahrhundert, als aus Weltklassekickern (Uli Hoeneß, Karlheinz Rummenigge usw.) schlaue Top-Funktionäre wurden, während anderswo Leute bestimmten (bzw. bestimmen), die sich für große Fußball-Experten halten, weil ihnen einst in der Schulmannschaft ein Tor gelungen war. August Starek, 81, lächelt zustimmend.