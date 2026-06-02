Baumgartner reagiert auf WM-Aus: "Schwerster Tag meiner Karriere"

Was am Montagabend noch in Hoffnungen der schnellen Genesung mündete, ist heute Gewissheit. Das ÖFB-Team muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA auf Christoph Baumgartner verzichten. Der 26-jährige Offensivspieler hatte sich beim Aufwärmen vor dem letzten WM-Test am Oberschenkelmuskel verletzt. Am Dienstagnachmittag meldete er sich via Instagram und dankte für die vielen Nachrichten und Genesungswünsche. "Leider ist für mich gestern der große Traum, eine WM zu spielen, geplatzt. Ich kann es bis jetzt nicht glauben. Das ist für mich auf jeden Fall der schwerste Tag meiner Karriere, und es wird sicher etwas dauern, bis ich diese Niederlage verarbeitet habe."

Sobald die erste Enttäuschung verflogen ist, werde er alles tun, "um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen – und zwar stärker als jemals zuvor", schreibt er auf Social Media. Er vergisst aber dabei nicht, seinem Team alles Gute für die WM zu wünschen, die er selbst jetzt verpassen wird. "An meine Jungs von der Nationalmannschaft: Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Genießt es und zeigt, was für eine besondere Mannschaft wir sind!"

"Werde euer größter Fan sein" "Auch wenn ich nicht mit euch auf dem Platz stehen kann, werde ich alles versuchen, um euch so gut wie möglich zu unterstützen, und werde euer größter Fan sein. Ich liebe euch!" Der vielleicht größte Fan von Baumgartner selbst, seine Frau Sandy, postete berührende Worte, die Baumgartner selbst auf seiner Seite kopierte. Er werde "mindestens doppelt so stark" zurückkommen, schreibt die ehemalige Fußballerin. "Und bis dahin musst du nicht alles verstehen oder allein tragen. Manchmal reicht es, einfach weiterzugehen - Schritt für Schritt."

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