Schock für ÖFB: Baumgartner verpasst die WM

Diese Nachricht trifft Österreichs Fußballfans und Ralf Rangnick hart: Der Teamchef muss bei der bevorstehenden WM in den USA auf einen seiner besten Offensivspieler verzichten. Christoph Baumgartner fällt mit einer Verletzung im Oberschenkel aus.

Der 26-Jährige verletzte sich beim Aufwärmen vor dem Spiel am Montag in Wien gegen Tunesien. Beim 1:0-Sieg wurde der Niederösterreicher von Michael Gregoritsch in der Startformation ersetzt. Baumgartner wäre bei der WM wohl auf der Position des "Zehners" gesetzt gewesen.

"Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung", sagt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, für den die Nachricht ein Schock sein dürfte. Baumgartner war in der vergangenen Saison im Dress von RB Leipzig groß in Form, erzielte als Mittelfeldspieler 17 Tore in 37 Pflichtspielen.