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Fußball

Schock für ÖFB: Baumgartner verpasst die WM

Österreichs Team muss bei der Weltmeisterschaft in den USA auf Christoph Baumgartner verzichten. Der 26-Jährige verletzte sich am Montag beim Aufwärmen.
Andreas Heidenreich
02.06.2026, 11:30

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Christoph Baumgartner

Diese Nachricht trifft Österreichs Fußballfans und Ralf Rangnick hart: Der Teamchef muss bei der bevorstehenden WM in den USA auf einen seiner besten Offensivspieler verzichten. Christoph Baumgartner fällt mit einer Verletzung im Oberschenkel aus.

Der 26-Jährige verletzte sich beim Aufwärmen vor dem Spiel am Montag in Wien gegen Tunesien. Beim 1:0-Sieg wurde der Niederösterreicher von Michael Gregoritsch in der Startformation ersetzt. Baumgartner wäre bei der WM wohl auf der Position des "Zehners" gesetzt gewesen.

"Karten neu gemischt": Rangnick heizt Konkurrenzkampf im ÖFB-Team an

"Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung", sagt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, für den die Nachricht ein Schock sein dürfte. Baumgartner war in der vergangenen Saison im Dress von RB Leipzig groß in Form, erzielte als Mittelfeldspieler 17 Tore in 37 Pflichtspielen.

Die Noten der ÖFB-Spieler: Im Prater stachen die Joker
Gute Nachrichten gibt es hingegen von David Alaba: Der ÖFB-Kapitän wurde ebenfalls medizinisch durchgecheckt. Die MRT-Untersuchung zeigte keine Muskelverletzung. Es besteht kein Grund zur Sorge, Alaba kann damit planmäßig am Donnerstag, dem 4. Juni, mit dem Nationalteam die Reise in die USA antreten.
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